Fenerbahçe Sivasspor maçında Enner Valencia sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de rakip kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia, sakatlanarak oyundan çıktı.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı.
Pozisyonun devamında meşin yuvarlak sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı ama hakem Zorbay Küçük, oyunu durdurarak sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.
Valencia, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 29 Nisan Fenerbahçe maçı canlı izle!
- 1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! O eski halinden eser kalmadı! Yüzünü incelten formül ise...
- Anadolu Efes Basketbolcusu Bryant Dunston sağlık durumu nasıl son dakika? Bryant Dunston kimdir, kaç yaşında?
- Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim oldu? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında nereli?
- 14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! Partilerin oy oranları açıklandı! Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte, son durum...
- Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! Kimler yararlanabilir, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kredi ve ödeme planı
- 30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika EGM 10 BİN polis alımı şartları, başvuru tarihi! Lisans, önlisans, kadın-erkek kontenjanları...
- Canan Karatay yere göğe sığdıramadı! Güzellik kremlerini rafa kaldırın! 10 yaş gençleştiriyor! Sabahtan akşama...
- Doğalgaz bu ay bedava mı, hangi ayda ücretsiz? Doğalgaz ABONELİK ÜCRETİ 2023! Kartlı sayaç...
- 28 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları reyting...
- Tarım Kredi'de BÜYÜK AY SONU indirimi! İşte 28 Nisan-14 Mayıs fiyatı düşen ürünler... Bakmayan pişman olur! 12'li Havlu Kağıt, Tiryaki çay 69.90 TL...
- Emekli Promosyonlarına Mayıs zammı! Net 14.500 TL cepte! 4A, 4B, 4C, EYT'li çift haneli ek ödeme alacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti…