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Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak?

"Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Play-off çeyrek final serisi 4. maçında Olympiakos'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak?

"Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

5 Mayıs Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe - Olympiakos maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da oynanan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti.

Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi 79-68 kazanırken, ikinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1 yaptı.

Deplasmanda aldığı galibiyetle ev sahibi avantajını eline geçiren sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk maçta bunu kullanamadı. Fenerbahçe, taraftarı önünde serinin üçüncü maçını son saniye basketiyle 72-71 kaybetti ve 2-1 geri düştü.

Fenerbahçe, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda seriyi 5. maça taşıyacak. Kaybetmesi durumunda ise Olympiakos turu geçen taraf olacak.

Gerekmesi durumunda serinin beşinci ve son maçı 9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak.

Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 30. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 29 mücadelenin 14'ünü Fenerbahçe, 15'ini de Olympiakos kazandı.

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