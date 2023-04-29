SON DAKİKA | İstanbul’da feci kaza! Anadolu Efesli Bryant Dunston’ın kullandığı aracın üzerine tır dorsesi devrildi | Son görüntüsü ortaya çıktı

ANADOLU EFES'TEN DUNSTON AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD'li oyuncunun kulübü Anadolu Efes'ten de konuyla ilgili açıklama geldi. Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade edildi. Açıklamada, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun Kaptan!" ifadelerini kullanıldı.