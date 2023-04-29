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SON DAKİKA | İstanbul'da feci kaza! Anadolu Efesli Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine tır dorsesi devrildi | Son görüntüsü ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 29.04.2023 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
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SON DAKİKA | İstanbul’da feci kaza! Anadolu Efesli Bryant Dunston’ın kullandığı aracın üzerine tır dorsesi devrildi | Son görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberine göre İstanbul Bakırköy'de bir tırın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te basketbol oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. Kazada Anadolu Efesli oyuncu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dunston'ın durumuyla ilgili Anadolu Efes'ten açıklama geldi. Öte yandan, Dunston'ın kaza sonrası çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarında oturan Dunston'ın ambulans beklediği görülüyor.

Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

TIR sürücüsü Sinan Özer, "4 metre yazıyordu bir tarafı kurtardı biraz frene bastım konteyner üste vurdu. Arkada araba varmış. Allah'tan onda bir şey yoktu. Otomobildekini arka kapıdan çıkarttık, gelip oturdu. Telefonla görüntülü biriyle konuştu. Ambulans geldi sedyeye bindirdiler sonra hastaneye götürüldü. Durumu ağır değildi biraz kanama vardı yüzünde" dedi.

ANADOLU EFES'TEN DUNSTON AÇIKLAMASI
Öte yandan ABD'li oyuncunun kulübü Anadolu Efes'ten de konuyla ilgili açıklama geldi. Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade edildi. Açıklamada, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun Kaptan!" ifadelerini kullanıldı.

KAZA SONRASI SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Dunston'ın kaza sonrası çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarında oturan Dunston'ın ambulans beklediği görülüyor.

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