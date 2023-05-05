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FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI: Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023
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FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI: Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

"Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. THY Euroleague'de heyecan Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçıyla devam ediyor. Final Four mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye taşımak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

" Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Play-Off turu dördüncü maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile sahasında karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

5 Mayıs Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe - Olympiakos maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da oynanan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti.

Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi 79-68 kazanırken, ikinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1 yaptı.

Deplasmanda aldığı galibiyetle ev sahibi avantajını eline geçiren sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk maçta bunu kullanamadı. Fenerbahçe, taraftarı önünde serinin üçüncü maçını son saniye basketiyle 72-71 kaybetti ve 2-1 geri düştü.

Fenerbahçe, bugün karşılaşmayı kazanması durumunda seriyi 5. maça taşıyacak. Kaybetmesi durumunda ise Olympiakos turu geçen taraf olacak.

Gerekmesi durumunda serinin beşinci ve son maçı 9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak.

Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 30. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 29 mücadelenin 14'ünü Fenerbahçe, 15'ini de Olympiakos kazandı.

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