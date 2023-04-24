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SON DAKİKA | Galatasaray'da Bafetimbi Gomis kararı! Okan Buruk maç sonrası açıklamıştı

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Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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SON DAKİKA | Galatasaray’da Bafetimbi Gomis kararı! Okan Buruk maç sonrası açıklamıştı

Son dakika haberine göre dün Okan Buruk'un "Galatasaray'da bir daha oynamak istemiyorum" dediğini açıkladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı.

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