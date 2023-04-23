Galatasaray’da Bafetimbi Gomis neden oynamadı? Okan Buruk açıkladı: Bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi

"GALATASARAY FORMASI GİYMEK İSTEMİYOR"

"Santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Antrenman öncesi bana geldi ve artık oynamak istemediğini söyledi. Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi.Ona ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istedim. Kabul etti ama bunun gurur meselesi olduğunu söyledi. Çaba sarf ettik ama Gomis son kararının bu olduğunu ve değiştirmeyeceğini söyledi."

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