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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis neden oynamadı? Okan Buruk açıkladı: Bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi

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Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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Galatasaray’da Bafetimbi Gomis neden oynamadı? Okan Buruk açıkladı: Bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kırmızılıların 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Icardi'nin sakat, Barış Alper Yılmaz'ın cezalı olduğu maçta forvette Zaniolo ile başlayan Buruk'a Bafetimbi Gomis ile ilgili soru maç sonunda iletildi. Buruk yaptığı açıklamada Gomis'in sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı giymek istemediğini söylerken "Ona ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istedim. Kabul etti ama bunun gurur meselesi olduğunu söyledi. Çaba sarf ettik ama Gomis son kararının bu olduğunu ve değiştirmeyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçı sonundaki basın toplantısında Bafetimbi Gomis ile ilgili iddialara yanıt verdi.

"GOMİS KALAN MAÇLARDA OYNAMAK İSTEMİYOR"

Galatasaray'da Karagümrük maçı sonrasında teknik direktör Okan Buruk, Bafetimbi Gomis'in bundan sonraki maçlarda oynamak istemediğini açıkladı.

"GALATASARAY FORMASI GİYMEK İSTEMİYOR"

"Santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Antrenman öncesi bana geldi ve artık oynamak istemediğini söyledi. Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi.Ona ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istedim. Kabul etti ama bunun gurur meselesi olduğunu söyledi. Çaba sarf ettik ama Gomis son kararının bu olduğunu ve değiştirmeyeceğini söyledi."

Ayrıntılar geliyor...

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