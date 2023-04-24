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Son dakika | Fatih Terim bıçak altına yattı! Hastaneden açıklama

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Giriş Tarihi: 24.04.2023
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Son dakika | Fatih Terim bıçak altına yattı! Hastaneden açıklama

Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in hastaneye yattı. Burnundan operasyon geçiren Terim'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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