Fenerbahçe İstanbulspor maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Muhtemel 11’ler

48. MAÇ

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Sarı Lacivertliler, 34 galibiyet alırken, Sarı Siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.