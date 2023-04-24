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Fenerbahçe İstanbulspor maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023
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Fenerbahçe İstanbulspor maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Muhtemel 11’ler

"Fenerbahçe İstanbulspor maçı saat kaçta?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligde 2.sırada yer alan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında İstanbulspor’u kendi sahasında ağırlayacak. Galatasaray'ın son maçında berabere kalması Fenerbahçe’de şampiyonluk ışığını yaktı. Peki, Fenerbahçe-İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

FB İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? sorusu araştırılmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, sarı lacivertliler, 31. hafta maçında İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç heyecanını kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Fenerbahçe İstanbulspor maçı saat kaçta?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, FB maçı canlı izle!

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Pedro, Valencia

İstanbulspor: Alp, Oğuzhan, Ertuğrul, Deli, Duhan, Lokilo, Rroca, Mehremic, Kerem, Eze, Jetmir.

48. MAÇ

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Sarı Lacivertliler, 34 galibiyet alırken, Sarı Siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Bu sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

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