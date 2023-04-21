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Şampiyonlar Ligi finali bilet fiyatları 2023: İstanbul Şampiyonlar Ligi final biletleri ne kadar, nerede satılıyor?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023
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Şampiyonlar Ligi finali bilet fiyatları 2023: İstanbul Şampiyonlar Ligi final biletleri ne kadar, nerede satılıyor?

"İstanbul Şampiyonlar Ligi final biletleri ne kadar, nerede satılıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular araısında yer alıyor. İstanbul Şampiyonlar ligi biletleri ne kadar? Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Çarşamba günü oynanacak. Peki, İstanbul Şampiyonlar Ligi final biletleri ne kadar, nerede satılıyor?

"İstanbul Şampiyonlar Ligi final biletleri ne kadar, nerede satılıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'da oynanacak tarihi mücadeleyi yerinde izlemek isteyen futbol severler, Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Peki, İstanbul Şampiyonlar Ligi final biletleri ne kadar, nerede satılıyor?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sadece UEFA'nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek.

Talep toplama döneminin 28 Nisan'da tamamlanmasıyla yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 adet bilet satın alabilecek.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Biletler, UEFA'nın resmi bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. kategori 690 euro, 2. kategori 490 euro, 3. kategori 180 euro, 4. kategori 70 euro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 eurodan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

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