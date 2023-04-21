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Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 21.04.2023
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Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. HangiKredi Ümraniyespor - Beşiktaş karşılaşmasında Cihan Aydın düdük çalacak.

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