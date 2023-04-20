Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir, 15 Nisan'daki İstanbulspor maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 18 bin lira ceza aldı.

MKE Ankaragücü ise 15 Nisan'daki Fenerbahçe maçında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ile taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesi nedenleriyle toplam 181 bin lira para cezasına çarptırıldı.