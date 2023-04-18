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Son dakika | Trabzonspor Nenad Bjelica'yı resmen açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Son dakika | Trabzonspor Nenad Bjelica’yı resmen açıkladı

Son dakika haberi...Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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