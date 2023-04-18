Roberto Firmino Galatasaray’ın radarında! Erden Timur devreye girdi! Transferde zorlu rakipler...

ERDEN TİMUR DEVREYE GİRDİ

Bu sezon yaptığı yıldız takviyelerle dünya çapında ses getiren Aslan, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı transferlerle yine adından söz ettirmeyi hedefliyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak gösterilen Galatasaray, gelecek sezon için kadrosuna yıldız bir ismi katmak istiyor.

Cimbom, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Brezilyalı yıldız Roberto Firmino için atağa kalktı. Galatasaray'da transferlerle yakından ilgilenen Erden Timur, Sambacı'nın menajeriyle bu hafta bir görüşme yapmayı planlıyor.