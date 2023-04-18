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Roberto Firmino Galatasaray'ın radarında! Erden Timur devreye girdi! Transferde zorlu rakipler...

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Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Roberto Firmino Galatasaray’ın radarında! Erden Timur devreye girdi! Transferde zorlu rakipler...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda 6 puanlık bir avantaja sahip olan Galatasaray, önümüzdeki sezona yönelik transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılıların hedefinde Liverpool forması giyen Roberto Firmino bulunuyor. İşte detaylar...

Galatasaray, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Firmino'yu takıma kazandırmak için harekete geçti.

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 6 puan fark bulunan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için çalışmalarına hız verdi.

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ERDEN TİMUR DEVREYE GİRDİ

Bu sezon yaptığı yıldız takviyelerle dünya çapında ses getiren Aslan, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı transferlerle yine adından söz ettirmeyi hedefliyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak gösterilen Galatasaray, gelecek sezon için kadrosuna yıldız bir ismi katmak istiyor.

Cimbom, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Brezilyalı yıldız Roberto Firmino için atağa kalktı. Galatasaray'da transferlerle yakından ilgilenen Erden Timur, Sambacı'nın menajeriyle bu hafta bir görüşme yapmayı planlıyor.

ASLAN'IN RAKİBİ FAZLA

Cimbom'un projelerini Firmino cephesine detaylıca anlatacak olan Timur, 31 yaşındaki futbolcuya ilk teklifi sunacak. Aslan, Avrupa'dan birçok talibi olan futbolcu için şartları zorlamayı düşünüyor.

Galatasaray, bu transferde İngiltere'den Chelsea, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan ise Milan ve Juventus ile yarış içinde olacak.

Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla 32 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, 11 gol ve 5 asist kaydederek 16 gole direkt katkı sağladı. 31 yaşındaki futbolcunun Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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