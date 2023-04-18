Fenerbahçe’den ses getirecek transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

BERTRAND TRAORE İÇİN TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Yeni sezona daha iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, yıldız transferleri için kolları sıvadı. Bu bağlamda ilk hedef olarak Bertrand Traore belirlendi. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin son yılına girecek Bertrand Traore için bu kez kesenin ağzını açacak.