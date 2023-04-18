Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica İstanbul’da! İki lig şampiyonluğu sonrası yeni adres Trabzonspor

İMZA SONRASI TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK



Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile yarın bir görüşme yapması beklenen tecrübeli teknik adamın kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzon'a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor.

İKİ LİG ŞAMPİYONLUĞU VAR



Daha önce ülkesinin dışında Austria Wien, Lech Poznan ve Spezia'yı çalıştıran Bjelica, son olarak ülkesinde Dinamo Zagreb ve NK Osijek'te görev yaptı.



Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.