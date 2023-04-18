Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica İstanbul'da! İki lig şampiyonluğu sonrası yeni adres Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni teknik direktör Nenad Bjelica İstanbul'da iniş yaptı. Hırvat teknik adamın sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzon'a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a geldi.
GECE GEÇ SAATLERDE İSTANBUL'A İNDİ
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ardından takımın başına getirmek için prensip anlaşmasına vardığı 51 yaşındaki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı gece geç saatlerde yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a getirdi.
İMZA SONRASI TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile yarın bir görüşme yapması beklenen tecrübeli teknik adamın kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzon'a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor.
İKİ LİG ŞAMPİYONLUĞU VAR
Daha önce ülkesinin dışında Austria Wien, Lech Poznan ve Spezia'yı çalıştıran Bjelica, son olarak ülkesinde Dinamo Zagreb ve NK Osijek'te görev yaptı.
Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yüksek Seçim Kurulu oy kullanma yeri | e-Devlet nerede oy kullanacağım? Sandık ve seçmen kaydı bilgisi sorgulama
- Survivor 2023 kim elendi, eleme adayları kim oldu? 17 Nisan Survivor 3.dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Ömer dizisi yeni bölüm canlı izle! Star TV Ömer dizisi 13.bölüm hangi kanalda?
- DGS 2023 ne zaman? 2023 DGS başvuru tarihi ne zaman, hangi ayda yapılacak? ÖSYM sözel, sayısal oturum...
- Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
- Tesbih namazı ne zaman kılınır? Tesbih namazı fazileti nedir, evde kılınır mı, nasıl niyet edilir?
- İŞKUR son dakika duyurdu! Öğrenciye 245 TL cep harçlığı! Başvuranlara ise 359 TL veriliyor! 15 yaşından büyük herkes faydalanacak!
- Asgari ücret bayram ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?
- AÖF 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Temizlik, güvenlik görevlisi...
- TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak? TOKİ 2+1,3+1 konut ödeme planı! Sözleşme tarihi...
- 1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?