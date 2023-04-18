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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica İstanbul'da! İki lig şampiyonluğu sonrası yeni adres Trabzonspor

SPOR
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica İstanbul’da! İki lig şampiyonluğu sonrası yeni adres Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni teknik direktör Nenad Bjelica İstanbul'da iniş yaptı. Hırvat teknik adamın sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzon'a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a geldi.

GECE GEÇ SAATLERDE İSTANBUL'A İNDİ

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ardından takımın başına getirmek için prensip anlaşmasına vardığı 51 yaşındaki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı gece geç saatlerde yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a getirdi.

İMZA SONRASI TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile yarın bir görüşme yapması beklenen tecrübeli teknik adamın kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzon'a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor.

İKİ LİG ŞAMPİYONLUĞU VAR

Daha önce ülkesinin dışında Austria Wien, Lech Poznan ve Spezia'yı çalıştıran Bjelica, son olarak ülkesinde Dinamo Zagreb ve NK Osijek'te görev yaptı.

Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.

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