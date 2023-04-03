Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç'tan kötü haber
Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'ta, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildi.
Beşiktaş yıldız futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un çekilen MR sonuçlarını paylaştı.
Kulüp açıklamasında "Futbol A Takımımızın dün Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptanmış olup, oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.
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