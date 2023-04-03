Beşiktaş’a Tayyip Talha Sanuç’tan kötü haber

Kulüp açıklamasında "Futbol A Takımımızın dün Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptanmış olup, oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

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