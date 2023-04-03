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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Lale Orta ve Beşiktaş'ın başvurusu hakkında flaş sözler

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Giriş Tarihi: 03.04.2023
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Lale Orta ve Beşiktaş’ın başvurusu hakkında flaş sözler

Son dakika haberi | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Lale Orta ve hakem atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükekşi ayrıca Beşiktaş'ın ligden çekilen takımlarla ilgili başvurusuyla ilgili olarak da konuşurken, "Oynanan maçlar kesinlikle silinmez" dedi.

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