Livakovic Galatasaray'ın gündeminde! Sarı kırmızılıların hedefi yaz transfer dönemi
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile farkı açan Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı kırmızılılar Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Dominik Livakovic'i gündemine aldı. Hırvat gazeteci Robert Sola Livakovic'in transferi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u mağlup etti. Sarı kırmızılılarda galibiyeti getiren golleri Midtsjö ve Zaniolo kaydetti.
ASLAN HAREKETE GEÇTİ
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılarda yeni sezon planlaması sürüyor. Galatasaray yönetimi gelecek sezonda başarılı olacak bir kadro kurmak için harekete geçti.
HIRVAT GAZETECİDEN TRANSFER SÖZLERİ
Aslan'ın gelecek yıl kaleye takviye yapması bekleniyor. Galatasaray'ın Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Dominik Livakovic'i gündemine aldığı kaydedilmişti.
Hırvat file bekçi, son olarak Türkiye A Milli Takımı'na karşı gösterdiği performansla taraftarın dikkatini çekmişti. Galatasaray'ın gündeminde olan Livakovic ile ilgili Hırvat gazeteci flaş bir açıklama yaptı.
Hırvat basınında yer alan habere göre, Galatasaray ve Villarreal'in gündeminde alan Livakovic hakkında Robert Sola flaş açıklamalarda bulundu. Sola, "Bu yaz Livakovic'in transfer için 10 milyon euro ödenmezse şaşırırım. Büyük bir seviye atladı. Yabancı bir takımın transfer yapması gerçekçi." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek ve kurmaylarının, Dinamo Zagreb'e resmi teklif yaptığı ifade edilmişti.
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