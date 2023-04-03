Livakovic Galatasaray’ın gündeminde! Sarı kırmızılıların hedefi yaz transfer dönemi

Hırvat basınında yer alan habere göre, Galatasaray ve Villarreal'in gündeminde alan Livakovic hakkında Robert Sola flaş açıklamalarda bulundu. Sola, "Bu yaz Livakovic'in transfer için 10 milyon euro ödenmezse şaşırırım. Büyük bir seviye atladı. Yabancı bir takımın transfer yapması gerçekçi." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek ve kurmaylarının, Dinamo Zagreb'e resmi teklif yaptığı ifade edilmişti. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN