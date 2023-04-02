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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç’a “istifa et” çağrısı! “Fener'i ne hale getirdin”

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Bu hezimet sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ın 3'üncü golünden sonra Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi. Fenerbahçe, derbi maçta 10 kişi kalan Beşiktaş'ın 3'üncü golünden sonra Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca; "Söylesene başkan ne oldu sözlerin koskoca Feneri ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023 22:52 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 23:03
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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç’a “istifa et” çağrısı! “Feneri ne hale getirdin”

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç’a “istifa et” çağrısı! “Feneri ne hale getirdin”

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 58 ve 62'nci dakikalarda Cenk Tosun, 75'inci dakikada Redmond ve 90+1'inci dakikada Aboubakar kaydetti.

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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç’a “istifa et” çağrısı! “Feneri ne hale getirdin”

Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki golleri ise 41'inci dakikada penaltıdan Valencia ve 90+5'inci dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç’a “istifa et” çağrısı! “Feneri ne hale getirdin”

Fenerbahçe'de Valencia, 53'üncü dakikada bir penaltı atışından faydalanamadı. Ayrıca Beşiktaş'ta Welinton 51'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç’a “istifa et” çağrısı! “Feneri ne hale getirdin”

MERT HAKAN YANDAŞ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.