Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç’a “istifa et” çağrısı! “Fener'i ne hale getirdin”

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Bu hezimet sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ın 3'üncü golünden sonra Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi. Fenerbahçe, derbi maçta 10 kişi kalan Beşiktaş'ın 3'üncü golünden sonra Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca; "Söylesene başkan ne oldu sözlerin koskoca Feneri ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.