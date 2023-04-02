Fenerbahçe - Beşiktaş canlı maç izle! FB - BJK DERBİ maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!
Fenerbahçe - Beşiktaş canlı maç izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Jorge Jesus liderliğindeki Fenerbahçe, bu sezon ilk derbi galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte, Fenerbahçe - Beşiktaş canlı maç izlemek için detaylar!
Fenerbahçe - Beşiktaş canlı maç izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de heyecan derbi ile devam ediyor. 27. haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte, Fenerbahçe - Beşiktaş canlı maç izlemek için detaylar!
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia
Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
VALENCIA YETİŞTİ
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, derbide forma giyebilecek. Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle milli takıma gidemeyen ve bu süreçte tedavi gören 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bazı antrenmanları kaçırdı. Son idmanlarda hem bireysel hem takım çalışması gerçekleştiren Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un forma vermesi halinde kadroda yer alacak.
SINIRDA 8 İSİM
Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımı yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlığı süren İngiliz futbolcu Dele Alli, Rosier ve Saiss maçta süre alamayacak.
5 FUTBOLCUNUN İLK DERBİSİ OLACAK
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, siyah-beyazlı formayla ilk derbilerine çıkacak. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Onur Bulut, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'in yanı sıra, Kerem Atakan Kesgin, görev verilmesi durumunda ilk derbilerinde forma giyecek.
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- Fenerbahçe - Beşiktaş canlı maç izle! FB - BJK DERBİ maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!
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