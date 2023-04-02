FB-BJK maçı ne zaman, saat kaçta 2023? Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler!

Beşiktaş'ı yıkacak taktik planını hazırladı

Süper Lig'de şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçlardan biri olan bu akşamki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Jorge Jesus, rakibi yıkacak taktik planını hazırladı. Jesus, Kadıköy'deki mücadelede sakatlıkları sebebiyle Lincoln Henrique, Luan Peres, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'den yararlanamayacak. Jesus, derbide kaleyi kaptan Altay'a emanet ederken, daha önceki büyük maçların aksine bu kez sahaya 4'lü savunma ile çıkması bekleniyor. Sağda Ferdi, solda Szalai'nin, göbekte Samet ile Serdar Aziz'in görev alacakları bildirildi.

Gol silahı Valencia

Deneyimli teknik adamın, orta alanı Arao, Crespo ve Zajc'e bırakması, sağda İrfan Can, solda Diego Rossi ve ileride de Enner Valencia'yı oynatacağı bildirildi. Kadıköy'de seyircinin de desteğiyle maça baskılı başlamak isteyen Jesus, Beşiktaş'ın direncini de atacakları bir erken golle kırmayı planlıyor. Rakibin geriden oyun kurmasına izin vermek istemeyen tecrübeli hoca, hücum hattında ise İrfan, Rossi ve Valencia'dan skora bir şekilde katkı vermelerini amaçlıyor.