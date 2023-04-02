02 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde tartışma yaratan penaltı kararı! İşte o anlar

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde tartışma yaratan penaltı kararı! İşte o anlar

SPOR
Giriş Tarihi: 02.04.2023 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
ABONE OL
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde tartışma yaratan penaltı kararı! İşte o anlar

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadelenin 39. dakikasında penaltı kazandı. İşte o görüntüler...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA