Emre Akbaba’nın Dries Mertens’e yaptığı faul kırmızı kart mı? Erman Toroğlu’ndan Lale Orta’ya sert tepki

KIRMIZININ BABASI

Emre Akbaba faulu yapıp kalkıp hakemi arıyor. O kadar şiddetli basıyor ki o da düşüyor. VAR'daki hakemi boşver ama hakem sarı veriyor. Bu pozisyona nasıl sarı veriyorsunuz ya? Gördüm sarı diyorsun. Nah sarı! Bu hareket kırmızının babası.