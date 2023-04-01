Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı faul kırmızı kart mı? Erman Toroğlu'ndan Lale Orta'ya sert tepki
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. Kritik karşılaşmaya Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı faul ve sonrasında gördüğü sarı kart damga vurdu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yaşanan pozisyonu yorumlarken "Kırmızının babası! Ortadan gitme kenardan gel Lale Orta! Bu hareket kırmızı değilse hani pozisyon kırmızı?" ifadelerini kullandı.
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-0 yendi.
Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 86. dakikada Fredrik Midtsjö ve 90+8. dakikada Nicolo Zaniolo'nun penaltıdan kaydettiği gollerle mağlup etti.
Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 63'e çıkartırken, Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı.
Kritik maça Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba'nın Galatasaraylı Dries Mertens'e yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kart damga vurdu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yaşanan o pozisyonu değerlendirdi.
KIRMIZININ BABASI
Emre Akbaba faulu yapıp kalkıp hakemi arıyor. O kadar şiddetli basıyor ki o da düşüyor. VAR'daki hakemi boşver ama hakem sarı veriyor. Bu pozisyona nasıl sarı veriyorsunuz ya? Gördüm sarı diyorsun. Nah sarı! Bu hareket kırmızının babası.
ORTADAN GİTME KENARDAN GEL LALE ORTA!
Hareket gri olsa VAR çağırmaz. Ama bu adamın bileği kırılsa bir sene oynamayacak. Bunun kırmızı olmaması skandal. Lale Orta şu VAR'daki konuşmaları bana bir anlatsana. Ortadan gitme kenardan gel Lale Orta! Bu hareket kırmızı değilse hani pozisyon kırmızı?
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