CANLI | Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Kadıköy’de müthiş derbi

DİCK ADVOCAAT DETAYI

Deus'a maç öncesi gerekli uyarılarda bulunacak olan Portekizli çalıştırıcının, takımı ile yaptığı toplantılarda da "Şampiyonluk hedefimizden sapmamak adına mutlaka kazanmamız gereken bir mücadele. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak, kayıp yaşamadan 90 dakikayı bitirelim" dediği öğrenildi. Bu arada Jesus, bu akşam derbiden puan ya da puanlarla ayrılırsa Dick Advocaat'tan (2016/17'de 2 beraberlik) bu yana Beşiktaş'a ligde rakip olduğu iki maçtan da puan çıkaran ilk Fenerbahçe hocası olmayı başaracak.

ŞENOL GÜNEŞ KADIKÖY'DE İLK PEŞİNDE

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş de lig kariyerinde bir ilki yaşamak için Kadıköy'e gidecek. 1988 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde; Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor'un başında ligde 21 kez Kanarya'nın konuğu olan Şenol Güneş, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken galibiyetle tanışamadı. Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı ilk maçında 2015-2016 sezonunda çıkmış ve bu müsabakayı Sarı Lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Bir sonraki sezon Kadıköy'de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, 2017-2018'deki derbiyi ise Fenerbahçe 2-1 kazandı. Şenol Güneş, Beşiktaş ile son Fenerbahçe deplasmanına 2018-2019 sezonunda çıkmış ve karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.