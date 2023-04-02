CANLI | Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Kadıköy'de müthiş derbi
Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig 27. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Hail Umut Meler tarafından yönetilecek Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Süper Lig'in 27. haftasında nefesler tutulacak, Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş 3 puan için kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray'ın kazandığı haftada Fenerbahçe, derbide beraberliğe bile razı değil. Jorge Jesus'un ekibi, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'yi, Ülker Stadı'nda taraftarları yine yalnız bırakmayacak. Yaklaşık 50 bin Sarı-Lacivertli'nin, Beşiktaş derbisinde tribündeki yerini alacağı bildirildi. Lider Galatasaray'ın 14, bir maçı eksik Fenerbahçe'nin de 5 puan gerisinde 3. durumda bulunan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Kadıköy'e mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. Formda olan Cenk ve Aboubakar'a Ghezzal'ın da tam olarak hazır halde eklenmesi sonrasında Kara Kartal, efektif üçlüsüyle Kadıköy'den zaferle ayrılmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Serdar Aziz, Szalai, Arao, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Valencia
Beşiktaş: Mert, Onur, Talha, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ ALPER ULUSOY
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. İki ezeli takım arasında saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a AVAR'da Alper Çetin ve Ekrem Kan eşlik edecek.
BEŞİKTAŞ'I YIKACAK TAKTİK PLANINI HAZIRLADI
Süper Lig'de şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçlardan biri olan bu akşamki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Jorge Jesus, rakibi yıkacak taktik planını hazırladı. Jesus, Kadıköy'deki mücadelede sakatlıkları sebebiyle Lincoln Henrique, Luan Peres, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'den yararlanamayacak. Jesus, derbide kaleyi kaptan Altay'a emanet ederken, daha önceki büyük maçların aksine bu kez sahaya 4'lü savunma ile çıkması bekleniyor. Sağda Ferdi, solda Szalai'nin, göbekte Samet ile Serdar Aziz'in görev alacakları bildirildi.
GOL SİLAHI VALENCİA
Deneyimli teknik adamın, orta alanı Arao, Crespo ve Zajc'e bırakması, sağda İrfan Can, solda Diego Rossi ve ileride de Enner Valencia'yı oynatacağı bildirildi. Kadıköy'de seyircinin de desteğiyle maça baskılı başlamak isteyen Jesus, Beşiktaş'ın direncini de atacakları bir erken golle kırmayı planlıyor. Rakibin geriden oyun kurmasına izin vermek istemeyen tecrübeli hoca, hücum hattında ise İrfan, Rossi ve Valencia'dan skora bir şekilde katkı vermelerini amaçlıyor.
JORGE JESUS ŞANSSIZLIĞA SON VERMEK İSTİYOR
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş karşılaşmasında şu ana kadar büyük maçlarda yaşadığı şanssızlığa artık son vermek istiyor. Jesus, Süper Lig'de bu sezon Siyah-Beyazlılar'a karşı ilk yarıda oynanan maçtan golsüz beraberlikle ayrılmış, Trabzonspor'a deplasmanda 2-0, sahasında da Galatasaray'a 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.
KULÜBEDE JOAO DE DEUS OLACAK
Adana Demirspor maçının ardından Alanyaspor mücadelesinde de kırmızı kart gören Jesus, Kadıköy'deki dev kapışmada yedek kulübesinde yer alamayacak. Tribünde olacak tecrübeli teknik adamın yerine yardımcısı Joao de Deus, bu sezon ikinci kez takımın başında sahaya çıkacak.
DİCK ADVOCAAT DETAYI
Deus'a maç öncesi gerekli uyarılarda bulunacak olan Portekizli çalıştırıcının, takımı ile yaptığı toplantılarda da "Şampiyonluk hedefimizden sapmamak adına mutlaka kazanmamız gereken bir mücadele. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak, kayıp yaşamadan 90 dakikayı bitirelim" dediği öğrenildi. Bu arada Jesus, bu akşam derbiden puan ya da puanlarla ayrılırsa Dick Advocaat'tan (2016/17'de 2 beraberlik) bu yana Beşiktaş'a ligde rakip olduğu iki maçtan da puan çıkaran ilk Fenerbahçe hocası olmayı başaracak.
ŞENOL GÜNEŞ KADIKÖY'DE İLK PEŞİNDE
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş de lig kariyerinde bir ilki yaşamak için Kadıköy'e gidecek. 1988 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde; Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor'un başında ligde 21 kez Kanarya'nın konuğu olan Şenol Güneş, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken galibiyetle tanışamadı. Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı ilk maçında 2015-2016 sezonunda çıkmış ve bu müsabakayı Sarı Lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Bir sonraki sezon Kadıköy'de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, 2017-2018'deki derbiyi ise Fenerbahçe 2-1 kazandı. Şenol Güneş, Beşiktaş ile son Fenerbahçe deplasmanına 2018-2019 sezonunda çıkmış ve karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.
BURSASPOR'LA KUPA KAZANDI
Bursaspor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde 2014-2015 sezonunda 2-1 kaybedilen ilk mücadelenin rövanşında Kadıköy'de sahaya çıkan Bursa temsilcisi, Sarı-Lacivertliler'i 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Bu müsabaka Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'ye karşı tek deplasman galibiyeti olarak kayıtlarda yer alıyor.
FENERBAHÇE'Yİ YIKACAK 3'LÜ
Lider Galatasaray'ın 14, bir maçı eksik Fenerbahçe'nin de 5 puan gerisinde 3'üncü durumda bulunan Beşiktaş, bugün Kadıköy'e mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak. Milli maçlar öncesinde oynanan son İstanbulspor maçında sakatlanan ve bu sebeple milli takım kadrosundan da çıkartılan Tayyip Talha tamamen iyileşti ve son takım idmanlarına katılıyor. Yine Fas Milli takımından hafif sakatlıkla dönen Romain Saiss'te de korkulan olmadı ve tecrübeli stoper dün takımla birlikte çalıştı. Haftalardır kadroya alınmayan N'Koudou ve Dele Alli dışında eksik futbolcunun olmaması kadro derinliği anlamında teknik direktör Şenol Güneş'e oldukça geniş bir seçenek sunuyor.
GOLLERE DEVAM EDİYOR...
Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in derbideki en büyük kozu hücum hattı olacak. Oldukça formda olan Cenk ve Aboubakar'a Ghezzal'ın da tam olarak hazır halde eklenmesiyle, rakiplere korku salan bir hücum hattı oluşmuş oldu! Vincent Abouabakar biri milli maç olmak üzere son 4 maçta 4 gol atarken, Ghezzal geçen hafta asistle sahalara dönmüştü. Valerien Ismael zamanında çok şans bulamayan Cenk Tosun ise Şenol Güneş'in gelmesiyle kendini buldu ve son 14 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Cenk son İstanbulspor maçını da 1 gol 1 asistle tamamlamıştı. Daha önce Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de golü bulunmayan Cenk Tosun, bu kez rakip fileleri havalandırmak istiyor.
JOAO DE DEUS'UN İKİNCİ SINAVI
Sarı Lacivertliler'de daha önce Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Jorge Jesus'un yerine Konyaspor mücadelesinde takımın başında sahaya çıkan isim, söz konusu maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Jesus'un yine cezalı olması sonrası Deus, bu kez Beşiktaş'a karşı kazanarak, kendisi adına 2'de 2 yapmaya çalışacak.
KADIKÖY TIKLIM TIKLIM!
Beşiktaş ile bu akşam Kadıköy'de oynanacak dev maçta elbette Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacaklar... Derbinin tüm biletleri tükendi ve alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmayacağı Ülker Stadı'ndaki mücadelede yaklaşık 50 bin Sarı-Lacivertli futbolseverin, tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ı yenmesi durumunda Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirecek olan Kanarya'da taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecek.
GÖRSEL ŞÖLEN HAZIRLIĞI
Tribünlerde görsel bir şölen hazırlığı içerisinde olan Kanarya'nın seyircisinin, ilk düdükle birlikte rakibi baskı altına alacak bir atmosfer yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor.
SINIRDA 8 OYUNCU VAR
Derbi öncesi Fenerbahçe'de 8 oyuncu sınırda yer alıyor. Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc, Gustavo Henrique, Willian Arao, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş maçında kart görmeleri durumunda FatihKaragümrük karşılaşmasında görev alamayacaklar.
SINIRDA 2 İSİM VAR
Beşiktaş'ta bugün oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu ikili kart görmeleri durumunda gelecek hafta Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.
BAŞLANGIÇ GÜÇLÜ BİTİRİŞ SIKINTILI!
Kartal, bu sezon geride kalan 26 haftada ilk yarılar ile ikinci yarılar arasında çok farklı bir performans ortaya koydu. Siyah-Beyazlılar, ligde oynadığı 25 müsabakada rakip fileleri 45 kez sarsarken, bu gollerin büyük bölümünü ilk yarıda kaydetti. Maçlara etkili başlayan Beşiktaş, kalesinde gördüğü 25 golün 16'sına ikinci yarılarda şahit oldu.
GEDSON FERNANDES: DERBİYİ KAZANACAĞIZ!
Gedson Fernandes, derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, "Derbinin önemi tartışılmaz ama bizim her maça aynı disiplinle, aynı bakış açısıyla çıkmamız lazım. Fenerbahçe büyük bir takım, onlara karşı elimizden geleni yapmak zorundayız. Derbini büyük bir maç olduğunun bilincindeyiz ama biz her zaman kendi oyunumuzu doğru şekilde oynayarak maça çıkmalıyız. Çıkacağız ve kazanacağız" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrencilere %33 ARTIŞ! Başvuranlar yaşadı! İŞKUR'dan her ay asgari ücret (8.506 TL)! Şartlara dikkat!
- 200 bin Uzman Çavuşa kadro geldi mi, gelecek mi? TSK Personel Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te! 1999 s., 2018 sonrası kadrosuzlara maaş ödemesi!
- MSÜ PUAN HESAPLAMA | 2023 ÖSYM MSÜ 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 50-55-60-65-70-75 net kaç puan? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları...
- MSÜ SORU VE CEVAP anahtarı yayımlandı mı? 2023 MSÜ A-B kitapçığı PDF indir! Sınav zor muydu, kolay mıydı? Yorumlar...
- EYT'de 5-4-4-3 PLANI DEVREYE GİRDİ! Başvuru tarihine göre ödeme formülü! Aya göre tutar değişiyor! Mart> Nisan>Mayıs>Haziranda başvuranlar...
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 bireysel değerlendirme tarihi | Zihinsel, müzik ve görsel sanatlar... 2023 sonuç sorgulama
- EYT ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekli olursam maaşım ne kadar olur? 4A-4B-4C maaş hesaplama robotu e-Devlet, SGK ekranı!
- MSÜ saat kaçta başlayıp, bitecek? Yanımızda bulunması gerekenler neler? Küpeyle, ojeyle girilir mi? MSÜ sınavında gerekli belgeler listesi...
- Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu
- Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hatay deprem son dakika! 1 Nisan AFAD Kandilli son depremler
- Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
- Emekliye 3'lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...