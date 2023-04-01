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Canlı | Galatasaray - Adana Demirspor (CANLI ANLATIM) Galatasaray - Adana Demirspor maçı ilk 11'ler...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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Canlı | Galatasaray - Adana Demirspor CANLI ANLATIM Galatasaray - Adana Demirspor maçı ilk 11’ler...

Süper Lig'de lider Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılar rakibini mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig lideri Galatasaray, 27. hafta maçında bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Toreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Rashica, İcardi

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, B.Ndiaye, Emre, Akintola, Onyekuru, C.Ndiaye

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NELSSON'UN CEZASI SONRASI SAHADA

Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, bu karşılaşmada formasına kavuşacak.

Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti.

Galatasaray'ın bu sezonki değişmezlerinden olan Nelsson'un Adana Demirspor mücadelesiyle ilk 11'de formasını devralması bekleniyor.

MERTENS KADROYA DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dries Mertens'in yarınki mücadelede maç kadrosunda yer alması öngörülüyor.

Son olarak 5 Şubat'taki Trabzonspor maçında forma giyen Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı.

BERKAN KUTLU SARI KART CEZALISI

Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Konyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Berkan, Adana Demirspor karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

ASLAN YENİ SERİ PEŞİNDE

Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.

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