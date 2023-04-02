02 Nisan 2023, Pazar
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Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı faul kırmızı kart mı? Erman Toroğlu yorumladı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. Kritik karşılaşmaya Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı faul ve sonrasında gördüğü sarı kart damga vurdu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yaşanan pozisyonu yorumlarken "Kırmızının babası! Ortadan gitme kenardan gel Lale Orta! Bu hareket kırmızı değilse hani pozisyon kırmızı?" ifadelerini kullandı.