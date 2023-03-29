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Galatasaray'dan Moise Kean'e teklif

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Giriş Tarihi: 29.03.2023
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Galatasaray’dan Moise Kean’e teklif

Juventus'un satış listesindeki Moise Kean, Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine geldi. Milli ara nedeniyle transfer pazarı hareketlenirken Juventus'un kararını sezon sonu vereceği belirtildi.

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