Süper Lig’de tüm dengeler değişebilir! İşte oluşacak yeni puan tablosu! Şampiyonluk potasına girecekler

TFF KARARI DEĞİŞTİRECEK Mİ?

"Geldiğimiz noktada 17 kulüp yazılı görüş verecek. Bizim aramızda ilkesel bir kural var. İçeride verdiğimiz karar 3'te 2 olsun, olmasın. Türkiye Futbol Federasyonu'na sunacağız. TFF'nin verdiği bir karar var, bundan dönecekler mi, ama ne karar verirlerse biz kulüpler olarak anlayışla karşılayacağız. Görüşleri sunacağız. Hangi karar verilirse verilsin 4-5 kulüp mağdur oluyor, 4-5 kulüp fayda sağlıyor. Çok kuvvetli argümanlar var iki taraf için de. EuroLeague ile karşılaştırılıyor ama doğru bir karşılaştırma değil."