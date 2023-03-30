30 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de tüm dengeler değişebilir! İşte oluşacak yeni puan tablosu! Şampiyonluk potasına girecekler

Süper Lig'de tüm dengeler değişebilir! İşte oluşacak yeni puan tablosu! Şampiyonluk potasına girecekler

SPOR
Giriş Tarihi: 30.03.2023
ABONE OL
Süper Lig’de tüm dengeler değişebilir! İşte oluşacak yeni puan tablosu! Şampiyonluk potasına girecekler

Kulüpler Birliği dün toplandı, deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının durumu masaya yatırıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "12 kulüp katıldı. 7 kulüp bir görüş savundu (Maçlar tamamen sayılmasın), 4 kulüp (Şu anki haliyle kalsın) başka bir konu savundu." açıklamasını yaptı, gözler TFF'ye çevrildi. Eğer Hatay ve Gaziantep'in maçları geçersiz sayılırsa Süper Lig'de dengeler değişebilir.

10 ilimizde hissedilen 7.7'lik depremde Hatay ve Gaziantep illeri büyük kasar görürken büyük felaketin ardından bu iki kulübümüz ligden çekilme kararı aldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yola 17 takımla devam edileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bunun üzerine çekilme kararı alan takımların kalan maçlarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verildiğini duyurdu.

11 TAKIMIN 7'Sİ MAÇLAR OYNANMAMIŞ SAYILSIN DEDİ
Kulüpler Birliği Vakfı dün 12 takımın katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararı görüştü.

Vakıf Başkanı Ali Koç, ligden çekilen Hatay'ın oy kullanmadığı zirvede 11 takımın 7'sinin ligden çekilen 2 takımın tüm maçlarının oynanmamış sayılmasını istediğini, 4 kulübün ise TFF'nin aldığı kararın devamını talep ettiğini belirtirken şunları söyledi:

HATAY GÖRÜŞ BİLDİRMEDİ
"Gergin bir toplantı olmadı. Hatayspor Kulübü görüş bildirmek istemedi. 7 kulüp bir görüş, 4 kulüp başka bir konu savundu. Hangi karar verilirse verilsin 4-5 kulüp mağdur oluyor. İlk alternatif; ligden çekilen 2 takımın bugüne kadar oynadığı maçların tescil edilmesi, bundan sonra oynayacakları maçların hükmen mağlubiyet sayılması. İkinci alternatif; bugüne kadar oynanan tüm maçların yok hükmünde olması. Bu iki kulübün bu sene hiç katılmamış muamelesi yapılmasıydı. İki alternatif de puan durumunu etkiliyor. Herkesin haklı argümanları var. Beşiktaş da haklı olarak fazladan 2 deplasman yaptık diyor.

TFF KARARI DEĞİŞTİRECEK Mİ?
"Geldiğimiz noktada 17 kulüp yazılı görüş verecek. Bizim aramızda ilkesel bir kural var. İçeride verdiğimiz karar 3'te 2 olsun, olmasın. Türkiye Futbol Federasyonu'na sunacağız. TFF'nin verdiği bir karar var, bundan dönecekler mi, ama ne karar verirlerse biz kulüpler olarak anlayışla karşılayacağız. Görüşleri sunacağız. Hangi karar verilirse verilsin 4-5 kulüp mağdur oluyor, 4-5 kulüp fayda sağlıyor. Çok kuvvetli argümanlar var iki taraf için de. EuroLeague ile karşılaştırılıyor ama doğru bir karşılaştırma değil."

BEŞİKTAŞ: İLK YARIDAKİ MAÇLAR İPTAL OLSUN
Beşiktaş Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun deprem faciasının ardından ligden çekilen Hatayspor ile Gaziantep takımlarının kalan müsabakalarda rakiplerinin 3-0 galip sayılması kararını UEFA'ya taşımak için çalışma başlattı. Siyah beyazlılar, ilk yarıda oynanan maçların da geçersiz sayılmasını talep ediyor.

Bu durumda ligde ilk iki sırada bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Gaziantep ile Hatayspor maçlarında ilk yarıda elde ettiği galibiyetler iptal edilmiş sayılacak.

YENİ PUAN DURUMU NASIL OLUR?
Beşiktaş'ın talebinin kabul görmesi durumunda zirve yarışındaki üç takımdan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mevcut konumları değişmeyecek. Fakat Beşiktaş bir anda zirve yarışına ortak pozisyona gelebilecek.

GAZİANTEP FK VE HATAYSPOR'UN MAÇLARI GEÇERSİZ SAYILIRSA OLUŞACAK PUAN DURUMU:

Galatasaray / Oynanan maç: 22 / Averaj +25 / 51 puan

Fenerbahçe / Oynanan maç: 22 / Averaj +30 / 48 puan

Beşiktaş / Oynanan maç: 23 / Averaj +25 / 48 puan

Adana Demirspor / Oynanan maç: 22 / Averaj +17 / 40 puan

Başakşehir / Oynanan maç: 22 / Averaj +8 / 39 puan

Trabzonspor / Oynanan maç: 21 / Averaj +6 / 35 puan

Kayserispor / Oynanan maç: 22 / Averaj -5 / 29 puan

Konyaspor / Oynanan maç: 22 / Averaj -1 / 28 puan

Fatih Karagümrük / Oynanan maç: 22 / Averaj +1 / 27 puan

Alanyaspor / Oynanan maç: 23 / Averaj -12 / 25 puan

Antalyaspor / Oynanan maç: 22 / Averaj -6 / 24 puan

Sivasspor / Oynanan maç: 22 / Averaj -7 / 23 puan

İstanbulspor / Oynanan maç: 22 / Averaj -20 / 23 puan

Ankaragücü / Oynanan maç: 21 / Averaj -10 / 22 puan

Kasımpaşa / Oynanan maç: 22 / Averaj -14 / 20 puan

Giresunspor / Oynanan maç: 22 / Averaj -20 / 19 puan

Ümraniyespor / Oynanan maç: 22 / Averaj -13 / 17 puan

Hatayspor -

Gaziantep FK -

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA