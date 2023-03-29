Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjde! Enner Valencia takımla birlikte çalıştı...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbaheçe'de Enner Valencia sevinci yaşanıyor. Bir süredir sakatlığı bulunan yıldız oyuncu derbi öncesi antrenmanlara başladı. Ayrıca Valencia çalışmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
ENNER VALENCIA TAKIMLA ÇALIŞTI
Alanyaspor maçında dizinden sorun yaşayan Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi. Ekvadorlu golcü, Beşiktaş derbisi öncesi antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
DERBİDE SAHADA
33 yaşındaki santrforun, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde derbide sahada olabileceği öğrenildi. Enner Valencia bu sezon 35 maçta forma şansı buldu. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 29 gol ve 4 asist üretti.
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