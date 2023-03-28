Lionel Messi ile Ronaldo tekrar buluşuyor! İşte Messi’nin görüştüğü takım | Fotoğraflar sızmıştı...

BABASI İLE GÖRÜŞTÜLER

Tüm gözler Messi'nin vereceği karara çevrilmişken İspanyol medyasında yer alan habere göre, Messi'nin babası Jorge Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yöneticileriyle Transfer görüşmesi yapmıştı.



Görüşmenin fotoğrafları da sosyal medyaya düşerken haberde Al Hilal'in Messi'ye her şey dahil yıllık 300 milyon Euro ödemeye hazır olduğu, Jorge Messi'nin ise 600 milyon Euro istediği belirtildi.