Lionel Messi ile Ronaldo tekrar buluşuyor! İşte Messi'nin görüştüğü takım | Fotoğraflar sızmıştı...
Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden PSG'de başarısızlığın faturası Lionel Messi'ye çıkarılırken, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılabileceği belirtilirken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken taraftarın tepkisini çeken Lionel Messi için işler yolunda gitmiyor.
Ligue 1 ekibi Paris St Germain'de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncunun geleceği merak edilen konular arasında yer alıyor.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, yıldız oyuncu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Barcelona'dan 2021 yazında ayrılan ve PSG'ye iki yıllık imza atan Lionel Messi'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. PSG'nin sözleşme uzatma teklifine henüz yanıt vermeyen 35 yaşındaki futbolcunun kararı merakla bekleniyor.
BABASI İLE GÖRÜŞTÜLER
Tüm gözler Messi'nin vereceği karara çevrilmişken İspanyol medyasında yer alan habere göre, Messi'nin babası Jorge Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yöneticileriyle Transfer görüşmesi yapmıştı.
Görüşmenin fotoğrafları da sosyal medyaya düşerken haberde Al Hilal'in Messi'ye her şey dahil yıllık 300 milyon Euro ödemeye hazır olduğu, Jorge Messi'nin ise 600 milyon Euro istediği belirtildi.
Foot-Mercato'nun haberine göre, sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek Messi, Inter'in kıskacına girdi.
Inter Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, Şubat ayında Lionel Messi ile uzun süredir ilgilendiklerini doğrulamıştı.
Arjantinli dünya yıldızının Fransız ekibi ile sözleşmesini yenilemediğini gören Milano ekibi, transfer için Paris Saint-Germain'in kapısını çalacak.Eğer Messi, Paris ile sözleşme yenilemezse sezon sonu bonservis bedeli ödenmeden transfer olabilecek.
Ancak Inter'in, 35 yaşındaki Arjantinli yıldızın beklentilerini karşılayabilecek ekonomik koşullara sahip olup olmadığının belirsiz olduğu aktarıldı.
GÖNLÜNDEKİ TAKIM BARCELONA
Ayrıca Lionel Messi'nin Avrupa'da 1 sezon daha futbol oynamak istediği aktarılırken, oynamak istediği takımın Barcelona olduğu iddia edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti...
- 3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler? EYT kapsam...
- Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman açıklanacak? Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı? İşçiye zam görüşmeleri...
- 27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Biz Kimden Kaçıyorduk Anne hangi otellerde çekiliyor? Yeni Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kaç bölüm?
- Okullar ne zaman ara tatile girecek? Nisan ara tatil uzadı mı, 9 gün mü? MEB tarihleri açıkladı!
- Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta?
- AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Bahar dönemi...
- Aile 4.bölüm fragman izle! Aile dizisi hangi gün yayınlanıyor? Aslan ve Devin'in düğününde neler olacak?
- Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsıyor?
- Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı? FB BJK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
- Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?