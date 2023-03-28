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Lionel Messi ile Ronaldo tekrar buluşuyor! İşte Messi'nin görüştüğü takım | Fotoğraflar sızmıştı...

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Giriş Tarihi: 28.03.2023
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Lionel Messi ile Ronaldo tekrar buluşuyor! İşte Messi’nin görüştüğü takım | Fotoğraflar sızmıştı...

Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden PSG'de başarısızlığın faturası Lionel Messi'ye çıkarılırken, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılabileceği belirtilirken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken taraftarın tepkisini çeken Lionel Messi için işler yolunda gitmiyor.

Ligue 1 ekibi Paris St Germain'de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncunun geleceği merak edilen konular arasında yer alıyor.



Tüm bu gelişmeler yaşanırken, yıldız oyuncu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Barcelona'dan 2021 yazında ayrılan ve PSG'ye iki yıllık imza atan Lionel Messi'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. PSG'nin sözleşme uzatma teklifine henüz yanıt vermeyen 35 yaşındaki futbolcunun kararı merakla bekleniyor.

BABASI İLE GÖRÜŞTÜLER

Tüm gözler Messi'nin vereceği karara çevrilmişken İspanyol medyasında yer alan habere göre, Messi'nin babası Jorge Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yöneticileriyle Transfer görüşmesi yapmıştı.

Görüşmenin fotoğrafları da sosyal medyaya düşerken haberde Al Hilal'in Messi'ye her şey dahil yıllık 300 milyon Euro ödemeye hazır olduğu, Jorge Messi'nin ise 600 milyon Euro istediği belirtildi.

INTER DE MESSİ'NİN PEŞİNDE

Serie A ekiplerinden Inter, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Arjantinli son Dünya Kupası şampiyonu Lionel Messi'nin gelecek sezonki adresi merak ediliyor. 35 yaşındaki süper yıldıza İtalyan devi talip oldu.



Foot-Mercato'nun haberine göre, sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek Messi, Inter'in kıskacına girdi.

Inter Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, Şubat ayında Lionel Messi ile uzun süredir ilgilendiklerini doğrulamıştı.



Arjantinli dünya yıldızının Fransız ekibi ile sözleşmesini yenilemediğini gören Milano ekibi, transfer için Paris Saint-Germain'in kapısını çalacak.Eğer Messi, Paris ile sözleşme yenilemezse sezon sonu bonservis bedeli ödenmeden transfer olabilecek.

Ancak Inter'in, 35 yaşındaki Arjantinli yıldızın beklentilerini karşılayabilecek ekonomik koşullara sahip olup olmadığının belirsiz olduğu aktarıldı.

GÖNLÜNDEKİ TAKIM BARCELONA

Ayrıca Lionel Messi'nin Avrupa'da 1 sezon daha futbol oynamak istediği aktarılırken, oynamak istediği takımın Barcelona olduğu iddia edildi.

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