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Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta?

"Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında yarın sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Hırvatistan milli maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte, milli maç hakkında merak edilenler...

"Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı yarın sahasında grubun güçlü ekiplerinde Hırvatistan ile mücadele edecek. Futbolseveler maçın detayları hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, merak edilenler...

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ve Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇI İSVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

Mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci yapacak.

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