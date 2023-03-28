Türkiye Hırvatistan maçı | Kuntz’un imha planı hazır! İşte Milli Takım’ın sürpriz ilk 11’i

MİLLİLERİN 614. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçıyla tarihindeki 614. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 334'ü resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 613 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 237 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 834 gol kaydederken, kalesinde ise 876 gole engel olamadı.

STEFAN KUNTZ İLE 16. KARŞILAŞMA

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 15 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 10 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 15 mücadelede rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 17 gol gördü.