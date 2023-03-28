Türkiye Hırvatistan maçı | Kuntz'un imha planı hazır! İşte Milli Takım'ın sürpriz ilk 11'i
Ermenistan’ı dize getiren milliler, Hırvatistan karşısında. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası yolunda Bursa’da Hırvatlar’ı konuk ediyor. 21.45’teki mücadelede tek hedef kazanarak 2’de 2 yapmak. İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı 11'i...
EURO 2024 Elemeleri'ne Ermenistan deplasmanında kazanarak başlayan Ay-Yıldızlılar, bugün gruptaki en güçlü rakibimizi, Hırvatistan'ı konuk ediyor. Dalic'in öğrencileri, ilk maçta Galler karşısında son dakika golüyle berabere kalarak şok yaşamıştı. Hırvatistan önünde alınacak bir galibiyet, daha elemelerin başında büyük bir avantaj yakalamamızı sağlayacak. Eksiğimiz yok, moralimiz yüksek, statta 43 bin, ekranlar başında milyonlar Stefan Kuntz yönetimindeki Milliler'in arkasında...
TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bu akşam Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Hırvatistan maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg'in düdük çalacağı 90 dakika ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MUHTEMEL 11'LER:
Türkiye: Mert, Onur, Ozan, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Perisic, Kramaric
EFSANE ZAFERLERİN YERİ BURSA
Türkiye'nin, zorlu Hırvatistan karşılaşmasına, 2015'te açılan Bursa'daki Büyükşehir Belediye Stadı ilk kez ev sahipliği yapacak. 43.500 kişi kapasiteli statta bu akşam tribünlerin tamamının dolması bekleniyor. A Milli Takımımız, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012 tarihinde Slovakya ile karşılaştı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, bu kentimizde daha önce 8 kez rakiplerini ağırladı. Söz konusu maçlardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile ayrıldık.
RESMİ MAÇLARDA UĞURLU GELİYOR
Ancak resmi maçlara baktığımızda Bursa'nın, Milliler'e şans getirdiği çok açık. Burada 5 resmi mücadelede boy gösteren A Milli Takımımız, hiç mağlup olmadı, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bursa'da, 1997'de Hollanda'yı ve 1998'de Almanya'yı 1-0'lık skorlarla yenerek, tarihi iki zafere imzasını attı.
11. RANDEVU
Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi. Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Kasım 2020 tarihinde Vodafone Park'ta özel maçta karşılaştı ve mücadele 3-3 berabere tamamlandı.
MİLLİLERİN 614. MAÇI
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçıyla tarihindeki 614. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 334'ü resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 613 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 237 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 834 gol kaydederken, kalesinde ise 876 gole engel olamadı.
STEFAN KUNTZ İLE 16. KARŞILAŞMA
Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 15 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 10 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 15 mücadelede rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 17 gol gördü.
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