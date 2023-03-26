Kardeşlik maçında kazanan Galatasaray! Azerbaycan'da Karabağ ile dostluk maçında özel görüntüler...

Galatasaray, geliri depremzedelere bağışlanacak maçta Karabağ'la karşılaştı. Sarı kırmızılılar, hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisini 2-1 mağlup etti. Azerbaycanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi. 60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. İşte detaylar...