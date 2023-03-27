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Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Yusuf Demir ve Mathias Ross...

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Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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Okan Buruk’tan sakatlık sözleri! Yusuf Demir ve Mathias Ross...

Galatasaray, depremzedeler için düzenlenen yardım maçında Azerbaycan ekibi Karabağ ile Bakü'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Galatasaray 2-1'lik galibiyetle ayrılırken teknik direktör Okan Buruk maçın ardından takımdaki sakatlıklara ilişkin konuştu. İşte detaylar...

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