Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 D Grubu puan durumu
Türkiye EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile karşı karşıya gelerek 2-1'lik skorla galip ayrıldı. 2. maçına çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mız bu sefer Hırvatistan ile mücadele edecek. Gruba lider başlayan Ay-Yıldızlılar bu maçtan da zaferle ayrılmayı hedefliyor. Peki Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı'mız ilk rakibi olan Ermenistan'ı 2-1'lik skor ile yendi. Ay-Yıldızlılar, ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyenler mücadelenin günü ve saatini öğrenmeye çalışyor. Peki Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Stefan Kuntz'un öğrencileri kritik mücadeleden 2-1'lik skorla ayrılarak gruplara galibiyetle başladı. Milliler, gruptaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Hırvatistan maçı 28 Mart 2023 Salı saat 21.45'te başlayacak. Milli maç, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
EURO 24 ELEMELERİ FİKSTÜRÜ
A Milli Takım için UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç takvimi de belli oldu. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları 25 Mart 2023 tarihinde başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek. İlk maçına Ermenistan ile deplasmanda çıkacak kırmızı beyazlılar ardından 28 Mart 2023'te Hırvatistan'ı ağırlayacak.
A Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.
Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.
28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan
16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye
19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya
21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye
EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye 3
2- Hırvatistan 1
3-Galler 1
4- Letonya 0
5- Ermenistan 0
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- Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 D Grubu puan durumu
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