Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten MHK Başkanı Lale Orta ve TFF hakkında zehir zemberek sözler: Kabul etmiyoruz

"TUZ KOKTU DEMİŞTİK, AYNEN DEDİĞİMİZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYORLAR"

Son iki hafta sarı-kırmızılı ekibin aleyhine verildiğini düşündüğü kararların altını çizen Dursun Özbek, Alanyaspor - Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlara da vurgu yaparak, "İlk gün de söyledik, eğer biz adaleti herkes için sağlayamazsak, şu an yaşadığımız gibi birileri çıkar, adaleti kendine göre dizayn etmeye çalışır. Tuz koktu demiştik, aynen dediğimiz şekilde devam ediyorlar. Öyle bir hafta sonu yaşadık ki, sanki bu plan gözümüze sokulmaya çalışıldı. Dubois'a yapılan bir hareket var, kırmızı kart verilmiyor. Rakibimizin maçında aynı hareket yapılıyor, onların aleyhine yine kart verilmiyor. Kaldı ki bu hakemi, hepimiz Galatasaray maçında rakip takım formasıyla maç seyrederken gördük. Böyle bir şeye nasıl müsaade edilir? Ya da bu kişi bu olaydan sonra rakibimizin maçında nasıl görev alır? Pozisyonda VAR müdahale etmiyor. Artık yan hakem mi müdahale ediyor, başkası mı hiç kimse anlamış değil. Rashica'ya yapılan hareketin aynısı, Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı. Sivas maçında herkesin hata olduğunu kabul ettiği bir pozisyonu dillerine dolamışlar, oradan kendilerine mağduriyet çıkarma peşindeler. Bu maçı sonradan gol yememize rağmen yine gol atıp kazandığımızı herkes unutmuş. Alanyaspor maçının 21'inci dakikasında oyuncularının kırmızı kart görmesi gerekiyor. Uzatmalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynayacaklar, ki hangi spor adamına sorarsanız sorun, bunun ne kadar zor bir durum olduğunu söyler. Kimse bu kırmızı kartı konuşmasın istiyorlar" şeklinde konuştu.