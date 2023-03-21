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Galatasaray'da Dries Mertens seferberliği

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Giriş Tarihi: 21.03.2023
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Galatasaray’da Dries Mertens seferberliği

Sarı-Kırmızılılar'ın, Kasımpaşa ve Konya maçlarında forma giyemeyen ve yokluğu hissedilen Dries Mertens için plan hazır. Belçikalı yıldız için Galatasaray'da seferberlik ilan edildi.

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