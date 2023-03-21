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Milli Takım'da şok! Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı kadrodan çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 21.03.2023
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Milli Takım’da şok! Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı kadrodan çıkarıldı

Son dakika haberine göre A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı EURO 2024 eleme maçlarının aday kadrosuna çağrılan Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, dinmeyen baş ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı. EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın çalışmaları sürerken Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu dinmeyen baş ağrıları nedeniyle milli takımla devam edemeyecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen milli futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

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