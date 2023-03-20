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Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?

"Milli ara ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Milli Takım, 28 Mart'ta Hırvatistan'ı evinde ağırlayacak. Hal böyle olunca,"Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?

"Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Takım Ermenistan ve Hırvatistan ile Euro 2024 elemelerinde mücadele edecekken, ligler de bu süre zarfında bir süreliğine ertelendi. Peki, Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?

ADAY KADRO AÇIKLANDI

KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir

EURO 24 ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

A Milli Takım için UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç takvimi de belli oldu. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları 25 Mart 2023 tarihinde başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.

İlk maçına Ermenistan ile deplasmanda çıkacak kırmızı beyazlılar ardından 28 Mart 2023'te Hırvatistan'ı ağırlayacak.

A Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye

28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde maçların takvimini henüz yayınlamadı. Bu sebeple 27. hafta maçları ne zaman belli değil.

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