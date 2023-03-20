Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?
"Milli ara ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Milli Takım, 28 Mart'ta Hırvatistan'ı evinde ağırlayacak. Hal böyle olunca,"Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?
"Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Takım Ermenistan ve Hırvatistan ile Euro 2024 elemelerinde mücadele edecekken, ligler de bu süre zarfında bir süreliğine ertelendi. Peki, Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?
ADAY KADRO AÇIKLANDI
KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir
EURO 24 ELEMELERİ FİKSTÜRÜ
A Milli Takım için UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç takvimi de belli oldu. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları 25 Mart 2023 tarihinde başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.
İlk maçına Ermenistan ile deplasmanda çıkacak kırmızı beyazlılar ardından 28 Mart 2023'te Hırvatistan'ı ağırlayacak.
A Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.
Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.
25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye
28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde maçların takvimini henüz yayınlamadı. Bu sebeple 27. hafta maçları ne zaman belli değil.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?
- YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023 YKS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
- Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz en pratik pide tarifi ve gerekli malzemeler
- Ramazan İmsak VAKİTLERİ | Sahur ve iftar vakitleri ne zaman? 2023 Hatay, İzmir, Trabzon imsakiyesi...
- SSK, Bağkur, 4C, EYT'li hepsi KÜMEDE! Yanıt buldu, emeklilik hesapları su yüzüne çıktı! 863 gün geri çekiyor! 3 yıl hizmet, şartı, ihya...
- Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür? 2023 Ramazan hilali ile ilgili hadisler, ayetler ve görünce okunacak dualar!
- Fıtır sadakası nedir, en az ne kadar verilir? Bu seneki Ramazan fitresi ne kadar? Diyanet 2023 fitre miktarı!
- EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EYT başvuruları sonuçlandı mı, açıklandı mı?
- İlk Teravih ne zaman, hangi gün 2023? Evde Teravih namazı nasıl kılınır? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat nasıl kılınır?
- RAMAZAN MESAJLARI 2023 | En anlamlı DUALI resimli, GİF'Lİ, Kısa, Uzun, Mübarek Ramazan ayı mesajları ve sözleri!
- Devletten yeni destek! 0.79-0.89 faiz oranıyla krediniz hazır! 1 kişi birden fazla kredi için kredi kullanabilecek mi?
- Canan Karatay ısrarla önerdi! Bir bardağı bile etki ediyor! Bağışıklığı düşük olanlar bu çayı içsin!