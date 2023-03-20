"Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Takım Ermenistan ve Hırvatistan ile Euro 2024 elemelerinde mücadele edecekken, ligler de bu süre zarfında bir süreliğine ertelendi. Peki, Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?