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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi tarihi açıklandı mı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi tarihi açıklandı mı?

"Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Euro 2024 elemelerinde A Milli Takım Ermenistan ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. A Milli takım karşılaşmaları sebebiyle Süper Lig’e ara verilecek. Puan sıralamasında maç eksiğiyle lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi tarihi açıklandı mı?

"Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye A Milli Takımı Euro 2024 Elemeleri kapsamında iki karşılaşma oynayacak. Bu sebeple Süper Lig'de araya gidecek. Milli Ara dönüşü ise Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasıyla devam edecek. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi tarihi açıklandı mı?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'e verilen ara 20 Mart tarihinde başlıyor. A Milli Takım 25 Mart'ta Ermenistan ile hemen ardından 28 Mart Salı günü ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Milli Takımın Hırvatistan karşılaşması sonrası Süper Lige verilen ara sona ermiş olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi 27. hafta oynanacak.

Henüz karşılaşmanın tam günü ve saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı. Derbinin 2 Nisan Pazar günü oynanması bekleniyor. Konuyla ilgili TFF'den resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

A MİLLİ TAKIM EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ

25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 20.00 Ermenistan - Türkiye (Vazgen Sargsyan Republican Stadı)

28 Mart 2023 Salı günü saat 21:45 Türkiye - Hırvatistan (Bursa Timsah Arena)

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