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Süper Lig'de flaş ayrılık! Selçuk İnan'ın sözleşmesi feshedildi

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Giriş Tarihi: 18.03.2023 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
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Süper Lig’de flaş ayrılık! Selçuk İnan’ın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ümraniyespor maçı sonrası teknik direktör Selçuk İnan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. İşte detaylar...

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