Alanyaspor-FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor-Fenerbahçe muhtemeller
Spor Toto Süper Lig 26. haftasında sarı-lacivetliler Alanyaspor ekibine konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleler devam ederken Alanyaspor-Fenerbahçe maçının saati ve kanalı sıklıkla araştırılıyor. Zorlu mücadelenin öncesinde kayıpsız ilerlemek isteyen Fenerbahçe haftaya Beşiktaş ile olan maçından da galip ayrılmayı hedefliyor. Peki Alanyaspor-FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Alanyaspor-FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Avrupa hayallerine veda eden sarı-lacivertli ekip Akdeniz'deki maçından kayıpsız ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe, Süper Lig'deki son mağlubiyetini 8 Şubat 2023'te Kadıköy'de 3-0'lık sonuçla Galatasaray karşısında yaşamıştı. İşte heyecanlı maçın detayları...
ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.
ALANYASPOR - FENERBAHÇE
MUHTEMEL 11'LER:
ALANYASPOR: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Lusamba, Umut, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Ahmed Hassan
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Oosterwolde, Arao, Arda, Crespo, Rossi, Valencia, King
5 EKSİK
Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor'un başında bu akşam Süper Lig kariyerinde 25. kez Sarı-Lacivertliler'e rakip olacak. Yanal'ın takımları, Kanarya'ya karşı 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.
Tecrübeli hoca, Sarı-Lacivertliler'le oynadığı son 8 maçı da kaybetti. Yanal, son zaferini ise 25 Şubat 2012'de Eskişehirspor'un başında 2-1'lik skorla almıştı.
ALANYASPOR'DE LEROY FER FORMA GİYEMEYECEK
Ev sahibi Alanyaspor'da, Fenerbahçe'ye karşı bu akşam, Ankaragücü maçında cezalı duruma düşen Leroy Fer forma giyemeyecek. Fer'in yerine Lusamba'nın oynaması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Fatih Aksoy'un ise henüz durumunun netleşmediği konuşuluyor. Akdeniz ekibinde ayrıca Fatih'le birlikte Umut Güneş ve Yusuf Özdemir, kart sınırındaki oyuncular. Bu isimlerden kart görenler, ligde Giresunspor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacaklar.
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- Alanyaspor-FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor-Fenerbahçe muhtemeller
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