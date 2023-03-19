Alanyaspor-FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor-Fenerbahçe muhtemeller

ALANYASPOR'DE LEROY FER FORMA GİYEMEYECEK

Ev sahibi Alanyaspor'da, Fenerbahçe'ye karşı bu akşam, Ankaragücü maçında cezalı duruma düşen Leroy Fer forma giyemeyecek. Fer'in yerine Lusamba'nın oynaması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Fatih Aksoy'un ise henüz durumunun netleşmediği konuşuluyor. Akdeniz ekibinde ayrıca Fatih'le birlikte Umut Güneş ve Yusuf Özdemir, kart sınırındaki oyuncular. Bu isimlerden kart görenler, ligde Giresunspor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacaklar.