Demir Grup Sivasspor Fiorentina CANLI ANLATIM | Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanşında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina takımını konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz…
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun ilk karşılaşmasında 1-0 mağlup olduğu İtalya temsilcisi Fiorentina'yı evinde ağırlıyor.
SİVASSPOR - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI?
Maç saat 20.45'te EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalıyor.
SİVASSPOR FİORENTİNA CANLI ANLATIM
SİVASSPOR-FİORENTİNA MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Aaron, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Saiz, Yatabare, Caicedo
Fiorentina: Terraciano, Dodo, Milenkovic, İgor, Venuti, Bonaventura, Amrabat, Barak, Gonzalez, Kouame, Jovic
SİVASSPOR'UN KARNESİ
Sivasspor, oynayacağı Fiorentina mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 30. maçına çıkıyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 29 müsabakada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.
Söz konusu maçlarda 33 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 51 gole engel olamadı.
SİVAS NASIL TUR ATLAR?
Kırmızı-beyazlı takım, ilk maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü.
Sivasspor'u iki ve daha farklı galibiyetler çeyrek finale taşır, tek farklı zaferler de maçı uzatmalara götürür.
SİVASSPOR'DA 3 EKSİK
Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor'da 3 oyuncu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel kadroda yer alamayacak.
AFETZEDELER MAÇI İZLEYECEK
Sivas Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan afetzede vatandaşlar, Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçına götürülecek.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ
20.45 SİVASSPOR - Fiorentina (İtalya) (0-1)
20.45 Djurgarden (İsveç) - Lech Poznan (Polonya) (0-2)
20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre) (2-2)
23.00 West Ham United (İngiltere) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) (2-0)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Lazio (İtalya) (2-1)
23.00 Nice (Fransa) - Sheriff (Moldova) (1-0)
23.00 Villarreal (İspanya) - Anderlecht (Belçika) (1-1)
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