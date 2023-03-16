Demir Grup Sivasspor Fiorentina CANLI ANLATIM | Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SİVAS NASIL TUR ATLAR?

Kırmızı-beyazlı takım, ilk maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

Sivasspor'u iki ve daha farklı galibiyetler çeyrek finale taşır, tek farklı zaferler de maçı uzatmalara götürür.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor'da 3 oyuncu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel kadroda yer alamayacak.

AFETZEDELER MAÇI İZLEYECEK

Sivas Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan afetzede vatandaşlar, Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçına götürülecek.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ



20.45 SİVASSPOR - Fiorentina (İtalya) (0-1)

20.45 Djurgarden (İsveç) - Lech Poznan (Polonya) (0-2)

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre) (2-2)