Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus: İlk 4 takımın playoff oynaması gerekiyor! Maçlar masa başında değil sahada kazanılmalı

Sonuçtan üzgün, performanstan memnun olduğunu anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin gösterdiği performans, Avrupa'nın üst düzey takımlarının gösterdiği performanstı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabi üzgünüm sonuç için ama iyi bir performansımız vardı. Futbolun bütün kalitesini sahaya yansıttık ama sonucu alamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların sahaya madde atmasının rakiplerine yaradığını aktaran Jesus, şunları kaydetti:

"Taraftarların sahaya atmış olduğu maddelerden sonra ritmimizin bozulduğu gerçek. Sevilla'da bunu istiyordu, Fenerbahçe'nin temposunu durdurmak istiyorlardı. Maç içinde bunun için ellerinden geleni yaptılar ve taraftarlarımız gerildi ama onların yaptığı şey Sevilla'ya yardımcı oldu. Zaten anti bir oyun oynuyorlardı ama o dakikada hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Bugün sadece sonradan girenlerin değil, herkesin performansından çok memnunum. Bu sene en iyi oyunumuzu oynadığımızı söyleyebilirim. Duran top dışında Sevilla pozisyona giremedi. 15 şutumuz vardı. Yüzde 65 topa sahip olduk. Turu bugün değil, Sevillya'da kaybettik. İki maça bakınca üstün olan taraf bizdik ama pozisyonları değerlendiremedik."