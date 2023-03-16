Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus: İlk 4 takımın playoff oynaması gerekiyor! Maçlar masa başında değil sahada kazanılmalı
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya elenmelerinin ardından Süper Lig hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İlk dört takımın play-off oynaması gerektiğini söyleyen Jesus, "Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Sevilla'ya elenmelerinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jesus Türkiye'de maçların sahada kazanılmadığını söylerken play-off oynanması çağrısında bulundu.
İşte Jesus'un açıklamaları:
"PLAY-OFF OYNANMASI GEREKİYORDU"
"Ligi kim kazanırsa kazansın söylüyorum, ben maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Bana göre ilk 4 takımın playoff oynaması gerekiyordu. Bu benim fikrim. Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil."
"MAÇLAR SAHADA DEĞİL MASA BAŞINDA KAZANILIYOR"
"Türkiye'de 3 kupa var, 2'sinde devam ediyoruz. Ligde yeniden lider olabileceğimize, kupayı da kazanabileceğimize inanıyoruz. Ancak bana göre bu ligin sportif gerçekliği yok. Maçlar sahada kazanılmıyor, kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum."
"ŞUTLARI BİLE YOK"
"İlk maçta ilk yarıda biz iyi oynadık, ikinci yarı onlar üstün oynadı ve goller attılar. Bugün iyi olan taraf tamamen bizdik. Şutları bile yok, pozisyona bile girmediler."
Sonuçtan üzgün, performanstan memnun olduğunu anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin gösterdiği performans, Avrupa'nın üst düzey takımlarının gösterdiği performanstı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabi üzgünüm sonuç için ama iyi bir performansımız vardı. Futbolun bütün kalitesini sahaya yansıttık ama sonucu alamadık." değerlendirmesinde bulundu.
Taraftarların sahaya madde atmasının rakiplerine yaradığını aktaran Jesus, şunları kaydetti:
"Taraftarların sahaya atmış olduğu maddelerden sonra ritmimizin bozulduğu gerçek. Sevilla'da bunu istiyordu, Fenerbahçe'nin temposunu durdurmak istiyorlardı. Maç içinde bunun için ellerinden geleni yaptılar ve taraftarlarımız gerildi ama onların yaptığı şey Sevilla'ya yardımcı oldu. Zaten anti bir oyun oynuyorlardı ama o dakikada hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Bugün sadece sonradan girenlerin değil, herkesin performansından çok memnunum. Bu sene en iyi oyunumuzu oynadığımızı söyleyebilirim. Duran top dışında Sevilla pozisyona giremedi. 15 şutumuz vardı. Yüzde 65 topa sahip olduk. Turu bugün değil, Sevillya'da kaybettik. İki maça bakınca üstün olan taraf bizdik ama pozisyonları değerlendiremedik."
Jesus, Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin eşleşmede 4 devreye bakınca ikisini kendilerinin ikisini ise Fenerbahçe'nin üstün oynadığı yönündeki ifadesine, "İlk oynadığımız maçta ilk yarı biz, ikinci yarı onlar üstündü ve 2 gol attılar. Bugün ile ilgili yorumuna katılmıyorum. Bugün 2 yarıda da üstün olan taraf bizdik. İlk yarıda çok daha iyiydik. İkinci yarıda çok daha olmasa da onlardan iyiydik. Tabi onu da anlıyorum biz daha kötüydük diyemez. Sonuç olarak ona katılmıyorum bence 3-1 biz üstündük." yanıtını verdi.
68 yaşındaki çalıştırıcı, maçtan sonra taraftarların başkan Ali Koç'a yönelik istifa söylemlerine ilişkin, "Maçtan sonra başkana gösterilen tepkileri anlamamıştım. Eğer bu maçtan sonra olduysa haksızlık olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok iyi bir başkanı var. 35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum, çok başkanla çalıştım ve biliyorum ki çok iyi bir başkan. Fenerbahçe'nin bunun için şükretmesi lazım. Son yıllarda bu takım kupa kazanamadı ama baş sorumlu başkan değildir, teknik direktördür. 8 aydır buradayım ve şunu söyleyebilirim ki bugüne kadar çalıştığım en iyi başkan kendisi." şeklinde görüş belirtti.
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