EXXENSPOR CANLI MAÇ İZLE | 16 Mart 2023 UEFA Avrupa Ligi seyret! FB-Sevilla mücadelesi kesintisiz, donmadan, bedava üyelik...
UEFA Avrupa Ligi mücadelesini canlı ve kesintisiz izlemek isteyen futbolseverler EXXENSPOR bedava üyelik olup olmadığını araştırıyor. İlk mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe rövanş maçından gelip ayrılmayı hedefliyor. Bu akşam Fenerbahçe Sevilla maçı ve Sivasspor Fiorentina maçı oynanacak. İşte Exxenspor canlı maç izle ekranı!
EXXENSPOR canlı maç izle şeklinde araştırmalar hız kazandı. Platforma üye olan futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını takip edecek. Üyeliği bulunmayan futbolseverler ise EXXEN TV şifresiz izleme imkanının olup olmadığını araştırıyor. Peki FB-Sevilla mücadelesi EXXEN'den nasıl izlenir? İşte konuya ilişkin detaylar...
EXXENSPOR MAÇI CANLI İZLE!
EXXEN platformu seyircisine ücretli hizmet sunmaktadır. Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Sevilla maçı ve Sivasspor Fiorentina maçlarını platforma belirlenen ücret karşılığında üye olara k izleyebilirsiniz.
Ne yazık ki maçı şifresiz izlemenenin bir yolu bulunmamaktadır.
EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 39,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 54, 90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 33,50 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 45,90 TLx12 olarak belirlenmiştir.
EXXENSPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.
Exxenspor aylık fiyat reklamlı olarak 119,90 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 94,90 TL, yıllık 107,30 TL'dir.
Exxen Ücreti Ödeme:
Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:
Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.
İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.
Buradan Adınızı ve Soyadınızı yazmalısınız.
E posta bölümünü doldurmalısınız.
Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.
Abonelik seçeneğinde de paket seçin.
Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.
Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ | 16 MART 2023 PERŞEMBE
*Feyenoord Rotterdam FC Shakhtar Donetsk 20:45
*Real Betis Sevilla Manchester United FC 20:45
*Freiburg Juventus Turin 20:45
*Fenerbahçe Sevilla 20:45
*Ferencvarosi Budapest Bayer Leverkusen 23:00
*Arsenal FC Sporting Lisbon 23:00
*Real Sociedad San Sebastian AS Roma 23:00
*Union Saint-Gilloise Union Berlin 23:00
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-Sevilla maçı şifresiz yayın yapan kanallar hangileri? 16 Mart Rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, platformda?
- Canan Karatay 'Süper besin' diyerek açıkladı! Sahur sofralarınızdan eksik etmeyin! Günde 2 adet tüketirseniz...
- İstanbul DEPREM RİSK HARİTASI | AFAD tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi! Listede sağlam denilen ilçeler de yer alıyor! Ataşehir, Fatih, GOP, Kartal...
- Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul'da da hissedildi! Düzce, Ankara...16 Mart AFAD son depremler
- FB-Sevilla rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Sevilla maçı şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
- MOTORİN-BENZİN LİTRE FİYATI! 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Yarından itibaren...
- EYT'liye 10.000 TL MÜJDESİ! Emekli olur olmaz alacaklar! Ödeme miktarları değişti! Bu detaylara dikkat edin
- TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG başvurusu nasıl yapılır, TOGG T10X ön sipariş nasıl verilir? Katılım bedeli...
- MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Kadrolar yayınlandı! Hemşire, avukat, diyetisyen, büro...
- KPSS 2023 BAŞVURU TARİHİ! ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM TAKVİMİ
- 15 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?📺
- TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Nevşehir Merkez TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların İSİM LİSTESİ! Kars, Iğdır, Karabük...