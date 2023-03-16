Canlı | Fenerbahçe - Sevilla (CANLI ANLATIM) Fenerbahçe - Sevilla maçı hangi kanalda? İlk 11'ler...

PERES VE LINCOLN FORMA GİYEMEYECEK



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra isimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da karşılaşmada görev alamayacak.