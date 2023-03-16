Canlı | Fenerbahçe - Sevilla (CANLI ANLATIM) Fenerbahçe - Sevilla maçı hangi kanalda? İlk 11'ler...
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımını Kadıköy'de ağırlayacak. İlk maçta 2-0 mağlup olan Kanarya, rakibini farklı mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki temsilcimiz Fenerbahçe evinde Sevilla'yı konuk edecek. Sarı lacivertliler ilk maçta 2-0 mağlup olurken Kadıköy'de elde edeceği zaferle çeyrek finale yükselmek istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Zajc, Arda, Emre Mor, Valencia, Batshuayi
Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, Lamela, Gil, Mir
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AVRUPA'DA 254. MAÇ
Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 253 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü.
HAKEM MICHAEL OLIVER
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, evinde İspanya'nın Sevilla ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak.
PERES VE LINCOLN FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra isimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da karşılaşmada görev alamayacak.
OOSTERWOLDE İLK KEZ
Sarı-Lacivertliler'de Jayden Oosterwolde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez formayı giyecek.
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