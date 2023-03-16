16 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Çaykur Rizespor'dan anlamlı karar! İç saha bilet gelirleri AFAD'a bağışlanacak

Çaykur Rizespor'dan anlamlı karar! İç saha bilet gelirleri AFAD'a bağışlanacak

SPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
ABONE OL
Çaykur Rizespor’dan anlamlı karar! İç saha bilet gelirleri AFAD’a bağışlanacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon sonuna kadar iç saha maçlarındaki taraftar gelirlerini, deprem bölgesi için AFAD'a bağışlayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA