Trabzonspor - Adana Demirspor maçında Belhanda'dan olay hareket! Erman Toroğlu'ndan flaş sözler
Son dakika spor haberleri | Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Adana Demirspor maçının 22'inci dakikasında Belhanda'nın yaptığı hareket maçın önüne geçti. Trabzonsporlu Peres ile tartışma yaşayan Faslı oyuncu rakibine tokat attı. Belhanda hareketi sonrası kırmızı kart görürken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Faslı ismi sert sözlerle eleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
*Görüntüler BeINSports'tan alınmıştır.
22. dakikada çalınan serbest vuruş sonrası Adana Demirspor'da Younes Belhanda, Trabzonsporlu oyunculardan topu almaya giderken Bruno Peres'i önce iteledi ardından tokat attı.
*Görüntüler BeINSports'tan alınmıştır.
Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, iki oyuncunun arasındaki olayı VAR'da incelendikten Belhanda'yı direkt kırmızı kart ile oyun dışı bıraktı. Adana Demirspor, 22. dakikada Belhanda'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyuna 10 kişi devam etti.
*Görüntüler BeINSports'tan alınmıştır.
OPTA verilerine göre, Younes Belhanda, Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana en fazla kırmızı kart gören (6 kez) oyuncu oldu.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'un sahasında Adana Demirspor'u ağırladığı maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Younes Belhanda'yı sert sözlerle eleştirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hane başı destek ödemesi ne zaman yatacak? Mart ayı hane başı destek ödemesi yatan iller hangileri? Ziraat Bankası...
- HASTANE İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 9 ilde Şehir Hastanesine 71 personel alınacak! En az ilkokul mezunu KPSS şartsız! İşte branşlar ve şartlar
- Adana'da yarın okullar tatil mi? 13 Mart Pazartesi okullar tatil olacak mı?
- Bolu Korkutan deprem! Bolu, Düzce az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Peş peşe geldi! 12 Mart Son depremler listesi...
- TS - ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE | 12 Mart Trabzonspor Adana Demirspor mücadelesi anlık, full HD, kesintisiz canlı takip! Şifresiz nereden izlenir?
- Serkan Ortaç kimdir, neden öldü, kaç yaşında? Serdar Ortaç'ın kardeşinin hastalığı neydi? Hayatı ve hastalığı...
- H1N1 Domuz Gribi nedir, öldürücü mü? İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, Tedavisi var mı?
- GSS Prim Borçları silindi mi? Vergi Affı başvurusu 2023 | Hangi borçlar silinecek, süreç nasıl işleyecek?
- TOKİ İlk İş Yerim kura TAKVİMİ | 12 ilde 3.106 iş yerinin kurası çekilecek! Bakan Kurum tarihleri duyurdu: İzmir, Konya, Ankara... İL İL TARİHLER
- İlk oruç ne zaman? 2023 Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? 2023 Diyanet dini günler takvimi
- Emekliye PROMOSYON KILAVUZU ÇIKTI! 3 yıl beklemeye gerek yok! Maaştan bağımsız 6.750-7.200-8.000 TL! SSK, Bağkur, EYT'liye fırsat ATM uzaklığında!
- AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2023 | MEB Açık Lise sınavları hangi tarihte gerçekleşecek? Online mı, yüz yüze mi?