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Trabzonspor - Adana Demirspor maçında Belhanda'dan olay hareket! Erman Toroğlu'ndan flaş sözler

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Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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Trabzonspor - Adana Demirspor maçında Belhanda’dan olay hareket! Erman Toroğlu’ndan flaş sözler

Son dakika spor haberleri | Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Adana Demirspor maçının 22'inci dakikasında Belhanda'nın yaptığı hareket maçın önüne geçti. Trabzonsporlu Peres ile tartışma yaşayan Faslı oyuncu rakibine tokat attı. Belhanda hareketi sonrası kırmızı kart görürken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Faslı ismi sert sözlerle eleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.


*Görüntüler BeINSports'tan alınmıştır.

22. dakikada çalınan serbest vuruş sonrası Adana Demirspor'da Younes Belhanda, Trabzonsporlu oyunculardan topu almaya giderken Bruno Peres'i önce iteledi ardından tokat attı.


*Görüntüler BeINSports'tan alınmıştır.

Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, iki oyuncunun arasındaki olayı VAR'da incelendikten Belhanda'yı direkt kırmızı kart ile oyun dışı bıraktı. Adana Demirspor, 22. dakikada Belhanda'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyuna 10 kişi devam etti.


*Görüntüler BeINSports'tan alınmıştır.

OPTA verilerine göre, Younes Belhanda, Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana en fazla kırmızı kart gören (6 kez) oyuncu oldu.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'un sahasında Adana Demirspor'u ağırladığı maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Younes Belhanda'yı sert sözlerle eleştirdi.

Fırtına yeniden esti

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