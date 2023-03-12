Trabzonspor - Adana Demirspor maçında Belhanda’dan olay hareket! Erman Toroğlu’ndan flaş sözler

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OPTA verilerine göre, Younes Belhanda, Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana en fazla kırmızı kart gören (6 kez) oyuncu oldu.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'un sahasında Adana Demirspor'u ağırladığı maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Younes Belhanda'yı sert sözlerle eleştirdi.