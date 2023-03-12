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Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI

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Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte Trabzonspor-Adana Demirspor maçına dair tüm detaylar...

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