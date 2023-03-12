Kartal deplasmanda pençeledi! Beşiktaş Başakşehir’i rahat geçti

KARTAL DEPLASMANDA PENÇELEDİ! BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR'İ RAHAT GEÇTİ

Siyah-beyazlılar Aboubakar ve Masuaku'nun ayağından bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Beşiktaş bu sonuçla puanını 46 yaptı, Başakşehir ise 40 puanda kaldı. Ev sahibinde yeni transfer Adnan Januzaj ilk yarıda Gedson'a yaptığı sert hareket sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.