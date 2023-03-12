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Kartal deplasmanda pençeledi! Beşiktaş Başakşehir'i rahat geçti

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Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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Kartal deplasmanda pençeledi! Beşiktaş Başakşehir’i rahat geçti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar Aboubakar ve Masuaku'nun ayağından bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Beşiktaş bu sonuçla puanını 46 yaptı, Başakşehir ise 40 puanda kaldı. Ev sahibinde yeni transfer Adnan Januzaj ilk yarıda Gedson'a yaptığı sert hareket sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı. Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği müsabakada Volkan Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlendi.

KARTAL DEPLASMANDA PENÇELEDİ! BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR'İ RAHAT GEÇTİ

Siyah-beyazlılar Aboubakar ve Masuaku'nun ayağından bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Beşiktaş bu sonuçla puanını 46 yaptı, Başakşehir ise 40 puanda kaldı. Ev sahibinde yeni transfer Adnan Januzaj ilk yarıda Gedson'a yaptığı sert hareket sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

15. dakikada Beşiktaş deplasmanda öne geçti. Cenk Tosun'un presi sonrasında Salih Uçan orta sahada topu kaptı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Aboubakar, Ahmed Touba'dan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

20. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Aleksic'in son çizgiye inip penaltı noktasına gönderdiği ortada Januzaj bekletmeden vurdu ancak Masuaku son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

27. dakikada Duarte'nin uzun pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Szysz, masait pozisyondaki Figueiredo'yu gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

33. dakikada Beşiktaş ceza sahası önünde yaşanan pozisyonda Januzaj'ın müdahalesinin ardından VAR uyarısıyla hakem Mete Kalkavan pozisyonu tekrar izledi. Kalkavan, 35. dakikada Januzaj'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

41. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Ayrıntılar geliyor...

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Redmond, Hadziahmetovic, Cenk, Aboubakar

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